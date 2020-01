Chiara Dorotea è morta in un incidente stradale ad Azzano di Premaricco dopo essere finita con la sua auto sotto un ponte.

Tragedia ad Azzano di Premaricco (in provincia di Udine), dove una ragazza di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato poco prima delle 9 di martedì 28 gennaio 2020 per cause ancora in via di accertamento.

Incidente ad Azzano di Premaricco

Chiara Dorotea, questo il nome della vittima, si stava recando alla filiale Friuladria di Palmanova dove era impiegata quando, forse per la pioggia e l’asfalto reso viscido, ha perso il controllo della sua auto ed è finita sotto un piccolo ponte in cemento rimanendovi incastrata.

Inutile l’immediato arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale e dei sanitari del 118, giunti dalla Centrale Sores di Palmanova con un elisoccorso, decollato dalla elibase di Campoformido, e un’ambulanza.

Questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane, avvenuto sul colpo per la violenza dell’impatto.

Presenti sul luogo del dramma anche i Carabinieri della Compagnia della città ducale che hanno svolto i rilievi utili ad accertare cause e modalità del sinistro. Pochi minuti dopo aver appreso la notizia, anche il sindaco di Premaricco Roberto Trentin è immediatamente transitato sul posto. Nel punto in cui è avvenuto l’incidente il traffico è rimasto completamente bloccato per diverso tempo, fino al ripristino della regolare circolazione una volta terminati i rilievi.

Chiara era originaria di Tolmezzo e da pochi giorni aveva iniziato a lavorare in banca. Dall’inizio di dicembre 2019 viveva con il fidanzato a Cividale del Friuli, dove per alcuni mesi aveva svolto uno stage all’ufficioestero di Civibank.