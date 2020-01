Si avvicina la maturità 2020: il ministro Azzolina conferma che alle 14 di giovedì 30 gennaio verranno annunciate le materie della seconda prova

Per la maturità 2020 il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che giovedì 30 gennaio alle 14 si annunceranno le materie della seconda prova scritta. Coinvolti circa 500mila studenti. Il ministro Azzolina lo conferma con un video pubblicato sui social.

Le informazioni sono diversificate a seconda dell’indirizzo scolastico scelto. Greco o latino al liceo Classico, matematica o fisica al liceo Scientifico. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina conferma che il 30 gennaio alle 14 verranno comunicate le materie della seconda prova. Poi ci ha pensato anche il canale social del MIUR, che su Twitter ha confermato data e ora dell’annuncio.

Per evitare sanzioni da parte della Commissione, è bene ricordare che sono assolutamente vietati smartphone, cellulari e qualsiasi dispositivo con una connessione a internet.

Non è permesso usare libri, fotocopie, bigliettini e riassunti di qualsiasi tipo.

Importante avere con sé carta d’identità, penne di scorta e dizionario.

Le modalità d’esame nel 2019

I maturandi di liceo Classico devono svolgere una versione di un autore greco o latino.

Al liceo Scientifico la traccia della seconda prova verte solo su matematica, solo su fisica o su entrambe le materie. In totale si contano 8 quesiti e 2 problemi. L’alunno deve rispondere a 4 quesiti e svolgere un solo problema.

I maturandi del liceo Linguistico svolgono una traccia con due testi di comprensione (uno letterario e uno non) e due elaborati scritti in una delle tre lingue studiate. Si opterà per una traccia di Scienze Umane nell’omonimo liceo. Si tratta di una trattazione sintetica su un argomento o un autore affrontato negli anni di studio.



La seconda prova del liceo Artistico è la più pratica rispetto agli altri licei e si svolge in ben tre giorni.

Il contenuto, a sua volta, è differente a seconda dell’indirizzo: Arti Figurative, Architettura e Ambiante, Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia. Le prove sono diverse anche per gli studenti di liceo musicale e del coreutico: si tratta di una prova di due giorni. Si svolge un esame teorico e uno pratico.