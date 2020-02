Tragico incidente in Val Badia, sulle piste di Corvara: uno sciatore si è schiantato contro un albero e ha perso al vita sul colpo.

Tragico incidente mortale a Corvara, in Val Badia: uno sciatore russo in vacanza in Italia stava percorrendo le piste della provincia autonoma di Bolzano quando è improvvisamente sbandato. Secondo le primissime ricostruzioni, l’uomo avrebbe preso grande velocità, ma uscendo dalla pista si sarebbe schiantato contro un albero. L’impatto è stato fatale: inutili, infatti, si sono rivelati i soccorsi del personale medico e dell’elisoccorso. Indagini in corso.





Val Badia, incidente sulle piste

Una vacanza in Italia terminata in tragedia per un cittadino russo. Mentre stava scendendo lungo le piste dell’Alta Val Badia, nel cuore delle Dolomiti, avrebbe improvvisamente sbandato. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo sarebbe finito fuori pista andando a schiantarsi contro un albero. La tragedia si è verificata nella mattinata di lunedì 3 febbraio, quando lo sciatore stava godendosi la neve insieme ad alcuni connazionali.

La pista prescelta era di media difficoltà, rossa, e l’incidente è avvenuto a poca distanza dall’impianto di risalita Boe. Sull’esatta dinamica di quanto accaduto e sulle cause dello schianto sono in corso le indagini dei carabinieri.

Immediato l’intervento degli uomini del soccorso alpino e del personale del 118, che ha tentato di rianimare lo sciatore. Nulla da fare, però, per il cittadino russo che è morto praticamente sul colpo. Spiegato anche l’elicottero Pelikan 1 per favorire le operazioni di soccorso, ma invano. Presenti sul posto, infine, anche i carabinieri della stazione locale.