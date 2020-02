Un treno Frecciarossa è deragliato all'altezza di Lodi: morti i due macchinisti, decine i feriti. Soccorsi presenti sul posto.

Un treno Frecciarossa della tratta Milano-Bologna deraglia all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi): tragedia sull’alta velocità. Diversi mezzi di soccorso si sono precipitati sul posto. Al momento ci sarebbero due morti, ovvero i due macchinisti, e almeno una trentina di persone ferite ma non in modo grave. Il MIT ha fatto sapere che il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, sta raggiungendo il luogo del tragico incidente ferroviario.

L’incidente ha causato la sospensione della tratta AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). I treni il cui percorso è interessato dal tratto verranno instradati sulla linea Milano-Piacenza: sono previsti gravi ritardi fino a 60 minuti. Da quanto si apprende, infine, sul tratto interessato dall’incidente erano in corso lavori: gli investigatori stanno accertando se vi possono essere collegamenti con le cause dell’incidente.





Treno deraglia a Lodi

#Lodi, incidente treno alta velocità. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro, accertata una vittima, segnalato un disperso #6febbraio aggiornamento ore 7:30 pic.twitter.com/2cqmIlS09j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020

Tragedia sull’alta velocità: all’alba di giovedì 6 febbraio un treno Frecciarossa partito da Milano Centrale deraglia all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi).

Il convoglio avrebbe dovuto effettuare le fermate di Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Centrale. Da quanto si apprende, inoltre, due vagoni sono usciti dai binari: entrambi i macchinisti sono morti e ci sarebbero almeno una trentina di feriti non gravi. Ventotto sarebbero i passeggeri totali del treno, secondo quanto riferito dalla Polfer, mentre soltanto 25 sarebbero stati ricoverati in codice verde. Molti sono stati estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco. “Abbiamo registrato questo sviamento del treno. Il bilancio è di due deceduti, i macchinisti, due codici gialli e 25 codici verdi“, ha detto Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile.

L’incidente è avvenuto alle ore 5:35 nella stazione di Livraga, all’altezza di Lodi, pochi minuti dopo la partenza del treno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze e le forze dell’ordine. Le cause alla base del deragliamento e la probabile dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento.