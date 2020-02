Coronavirus, 304 bambini in isolamento volontario a Firenze

Mentre il numero dei morti per coronavirus è salito a oltre 1300, un gruppo di 304 bambini è stato messo in isolamento nei pressi di Firenze.

Un gruppo di 304 bambini rientrati dalla Cina è stato messo in isolamento volontario per coronavirus nell’area dell’Azienda Usl Toscana Centro (Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli). Di questi ci sarebbero nel dettaglio 64 bimbi nell’area fiorentina, 230 nell’area pratese, 2 nell’area pistoiese, 8 nell’area di Empoli. Nessuno avrebbe presentato sintomi sospetti, ma i genitori hanno attuato misure precauzionali.

Coronavirus Firenze, bambini in isolamento

Mentre il numero dei morti per coronavirus è salito a oltre 1300, un gruppo di 304 bambini è stato messo in isolamento nei pressi di Firenze. I piccoli sarebbero rientrati da un viaggio in Cina e i loro genitori avrebbero attuato una misura precauzionale. Nessuno di loro, inoltre, avrebbe presentato alcun sintomo sospetto. L’Azienda Usl Toscana Centro ha reso noto che la situazione è monitorata e ha aggiornato la situazione della Regione.

Sono tutti bambini provenienti dalle province di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia.

Il Dipartimento della Prevenzione, invece, mantiene attive le strutture di igiene pubblica e della nutrizione. Come sottolineato, il Dipartimento ha attivato “un monitoraggio costante dello stato di salute dei bambini“. Rimane “in collaborazione con le famiglie e con il supporto della mediazione linguistica, finalizzato ad intervenire tempestivamente con i protocolli di emergenza, qualora fosse necessario in presenza di una sintomatologia respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie)”. Infine, nel caso in cui qualche bimbo presentasse tali sintomi, l’Usl “procederà all’immediata attivazione dei percorsi sanitari già programmati per la necessaria assistenza terapeutica e le verifiche diagnostiche”.