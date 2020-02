Drammatico incidente a Vicenza, dove un'auto è finita contro un camion incastrandosi sotto le sue ruote: fatale lo scontro per un 18enne.

Tragedia a Vicenza, dove ha avuto luogo un incidente stradale in cui un’auto si è schiantata contro un camion. Verificatosi nel primo pomeriggio di giovedì 13 febbraio 2020, è costato la vita ad un ragazzo di 18 anni residente a Salcedo.

Incidente a Vicenza: auto contro camion

Teatro dello scontro fatale è stato Fara Vicentino. Il comune si trova lungo la strada provinciale che conduce a Breganze che Mirko Munaretto, questo il nome della vittima, stava percorrendo per rientrare a lavoro dopo la pausa pranzo. Lavorava infatti come meccanico in un’officina del suo paese.

Per cause ancora da accertare, mentre era alla guida della su Fiat Punto avrebbe sbandato in curva perdendo il controllo dell’auto. Questa è finita contro il rimorchio di un camion che si trovava parcheggiato in una piazzola e si è incastrata sotto le sue ruote posteriori.

Questa la ricostruzione della Polstrada e della Polizia locale Nord Est Vicentino, che hanno svolto i rilievi necessari non appena allertate.





Ad accorgersi del violento impatto è stato l’autista che stava riposando nell’abitacolo dell’autoarticolato. Il 47enne ha immediatamente chiamato i sanitari del 118 dell’ospedale di Santorso ma, una volta giunti sul posto, costoro non hanno potuto far altro che confermare il decesso del giovane. Il suo corpo è stato estratto dai soccorritori dei Vigili del Fuoco, anch’essi presenti sul posto. Per permettere tutte le analisi del caso, Polizia locale e Carabinieri hanno isolato l’area per alcune ore chiudendola al traffico, deviato su altre vie.