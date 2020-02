Niccolò, ragazzo bloccato a Wuhan, è rientrato in Italia dove ha effettuato i test per vedere se avesse il coronavirus: questi hanno dato esito negativo.

Rientrato in Italia da Wuhan dopo esservi rimasto bloccato due volte, Niccolò è risultato negativo ai test effettuati allo Spallanzani per verificare se avesse il coronavirus. Il giovane completerà ora il suo periodo di ricovero in isolamento.