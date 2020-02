Dopo l'annuncio relativo alla messa in vendita dell'Isola delle Femmine, diverse attiviste siciliane stanno organizzando una colletta per comprarla.

Un gruppo di donne siciliane ha lanciato una raccolta fondi per acquistare l’Isola delle Femmine, in vendita dal 2019 ad un prezzo di circa 3 milioni e 500 mila euro. Si tratta di una riserva integrale siciliana riconosciuta dall’Unione Europea come zona speciale di conservazione.

Isola delle Femmine in vendita: raccolta fondi

Dopo l’annuncio della vendita, diverse attiviste hanno iniziato a studiare un modo per acquistare l’isola e lanciato l’idea di una colletta. Dovranno quindi trovare 350 mila finanziatrici disposte a versare una cifra simbolica di 10 euro in modo da raggiungere la somma totale del prezzo stipulato per la cessione. L’intenzione è quella di trovare soltanto acquirenti donna. Gli uomini potranno comunque aderire e comprare una quota ma intestandola ad una persona di genere femminile.

La loro idea è quella di comprare i 15 ettari di roccia per lasciarli in pace così come sono, abitati soltanto da uccelli marini e granchi.

“Un gesto simbolico di forte valore ideologico in un mondo capitalistico che sfrutta le riserve naturali“. Così lo hanno descritto Stefania Galegati, Valentina Greco, Claudia Gangemi e Marcela Caldas. Da rappresentanti del gruppo, hanno spiegato di voler realizzare il progetto dopo aver parlato con gli uffici della Regione Siciliana, il Comune di Isola delle Femmine e con la Lipu. Quest’ultima utilizza l’isolotto come osservatorio per le varie specie di uccelli che la abitano.

Si sono poi dette pronte a costituirsi in un’associazione che chiameranno “Femminote“. Il nome si riferisce alle donne marinaie protagoniste del romanzo Horcynus Orca scritto da Stefano D’Arrigo. Dopodiché procederanno con l’avvio della raccolta fondi.