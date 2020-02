Revenge porn nell’esercito: video di una soldatessa diffuso nelle chat militari

Un video di una soldatessa ha iniziato a circolare tra le chat degli uomini dell'esercito di Palmanova: è un nuovo caso di revenge porn.

I soldati dell’esercito di Palmanova, in provincia di Udine hanno iniziato a far circolare nelle loro chat un video di una soldatessa che si masturba: si tratta di un nuovo caso di revenge porn. Infatti, la protagonista sembra essere una ragazza in mimetica della quale però non si vede il volto. Nelle riprese sono ben visibili il grado e la giacca della donna in servizio a Palmanova. Si ipotizza l’arrivo di un provvedimento disciplinare contro la protagonista del video. Ma al momento la situazione è avvolta dall’imbarazzo.





Revenge porn nell’esercito

Il nome e il profilo Facebook della soldatessa protagonista del video balzano sulle chat degli uomini dell’esercito stanno facendo il giro del campo. Da quanto si apprende, infatti, si tratta di un caso di revenge porn: gli uomini dell’esercito di Palmanova avrebbero iniziato a scambiarsi via chat il video della soldatessa che si masturba.

Alcune voci di corridoio sono giunte anche al Palazzo Esercito a Roma, da dove sono iniziate alcune campagne di sensibilizzazione nell’uso dei social network.

Inoltre, una donna in servizio a Palmanova avrebbe raccontato: “Ieri qui a Palmanova, tra i militari, il video girava su tutti i telefoni. Io l’ho ricevuto da un amico, il mio fidanzato l’ha ricevuto da miei colleghi militari, era ovunque. Da donna e soldatessa sono traumatizzata, ho cercato di contattare quella collega per esprimerle solidarietà ma il suo profilo Facebook è sparito, segno che è stata travolta dalle chiacchiere e dall’umiliazione“.

“Io ho visto il video di questa ragazza e le sue foto estrapolate da Facebook su una chat di appartenenti e ex appartenenti all’esercito – ha riferito un altro compagno di Palmanova, sconcertato da quanto accaduto -. Ho deciso di segnalare il fatto alle autorità competenti“.