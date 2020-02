Secondo la mappa dei contagi elaborata dall'ateneo di Baltimora, l'Italia sarebbe il primo Paese in europa per numero di casi accertati.

Preoccupa la situazione italiana per la diffusione di Covid-19. Dopo i 16 casi accertati in Lombardia, i primi 2 in Veneto e il primo decesso a Padova, l’Italia è il primo paese in Europa per numero di contagi da coronavirus, secondo la mappa elaborata dalla Johns Hopkins University. Inoltre, oltre alla Cina, dove il numero dei contagi è in rallentamento, preoccupa anche la situazione in Corea del Sud.

Coronavirus, la mappa dei contagi

L’ateneo di Baltimora ha elaborato una mappa dei contagi da coronavirus nella quale emerge un ruolo importante dell’Italia. Il nostro Paese sarebbe il primo in Europa per numeri di contagi. Infatti, in una sola giornata, venerdì 21 febbraio, sono stati registrati 16 casi in Lombardia e due in Veneto (uno dei quali è deceduto). Dopo l’Italia il Paese maggiormente infetto in Europa sarebbe la Francia con 12 casi accertati, dove si è anche verificato il primo decesso fuori dall’Asia e in Europa.

Segue la Gran Bretagna con 9 casi confermati, poi la Spagna con 2 casi e il Belgio con un solo caso registrato. Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), tuttavia, ha stimato un rischio di contagio basso.

Nel mondo sono 16 i casi registrati negli Stati Uniti, ai quali si aggiungono gli 11 casi registrati tra i turisti evacuati dalla nave Diamond Princess. Sono invece 9 i casi segnalati negli Emirati Arabi e 5 invece quelli in Iran. Preoccupante anche la situazione in Corea del Sud, dove i contagi sono oltre 200 e nelle ultime ore i decessi sono stati almeno 3. Infine, preoccupante anche il Giappone, dove i passeggeri a bordo della nave da crociera sono stati fatti sbarcare nonostante i dubbi di infezione da Covid-19.