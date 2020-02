Un neonato è stato trovato morto nella culla a causa di rigurgito. Il medico legale ha confermato che si tratta di morte per cause naturali.

È successo a Pomigliano d’Arco nel Napoletano: una madre ha trovato il figlio neonato morto nella culla per un rigurgito. Il bambino aveva appena due mesi ed era il secondo figlio della giovane coppia. L’intera comunità è sotto choc e sui social ha dedicato numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia.

Neonato morto per un rigurgito

La tragedia ha coinvolto una giovane coppia residente in un appartamento di via Felice Abate Toscano a Pomigliano d’Arco nel Napoletano. I due avevano due figli, il più piccolo di soli due mesi. È quest’ultimo ad aver perso la vita tragicamente: il neonato è morto soffocato a causa di un rigurgito. Avvicinatasi alla culla all’ora della poppata, la madre lo ha trovato così ed ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Con i carabinieri della stazione locale, diretti dal comandante Domenico Giannini, è giunto sul posto anche il medico legale. Quest’ultimo ha constatato la morte per cause naturali e non è stato necessario richiedere l’autopsia.

La causa del decesso pare sia stata proprio il soffocamento indotto da un rigurgito. Il piccolo era il secondo figlio della giovane coppia che ha dovuto affrontare la tragedia. Nella giornata di mercoledì 26 febbraio dovrebbe essere celebrato il funerale del bambino. Con la famiglia è sotto choc anche l’intera comunità. I concittadini hanno condiviso attraverso i social numerosi messaggi di cordoglio per la coppia.

Una vicenda simile ha colpito una famiglia in provincia di Siena. Il neonato trovato morto anche in questo caso nel suo lettino è deceduto per cause naturali: secondo gli inquirenti si è trattato si sindrome da morte in culla.