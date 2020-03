Luca Targetti, ex Responsabile della compagnia canto del Teatro La Scala di Milano è morto giovedì 12 marzo: era positivo al coronavirus.

Luca Targetti è morto giovedì 12 marzo: l’ex Direttore artistico del Teatro alla Scala e agente di molti artisti con la InArt Management era positivo al coronavirus. Aveva 62 anni. Da quanto si apprende, inoltre, l’ex direttore era stato da poco ricoverato in ospedale. “La sua scomparsa – ha scritto il Sovrintendente Dominique Meyer – è una perdita importante per il mondo dell’opera”.





Coronavirus, morto Luca Targetti

Una perdita dolorosa per il Teatro La Scala di Milano: è morto all’età di 62 anni l’ex direttore artistico e responsabile del reparto Canto Luca Targetti. Luca aveva studiato pianoforte e solfeggio alla Scuola Musicale di Milano e canto con la Prof. Carla Castellani. Poi si era laureato in Architettura al Politecnico di Milano, come scritto sulla sua biografia.

Targetti aveva iniziato a lavorare alla Scala nel 1997 dopo aver trascorso un periodo da agente presso Agenzie lirico/concertistiche a Milano, Napoli e Monaco di Baviera.

Meyer lo descrive come un amico. “Ci vedevamo regolarmente quando partecipavamo alle giurie dei concorsi di canto e ogni volta restavamo a parlare a lungo: Luca sapeva sempre unire serietà e divertimento“.

Nota del Teatro La Scala

In una nota del Teatro alla Scala si esprime profondo cordoglio: lo ricordano il Sovrintendente Dominique Meyer, il Direttore Musicale Riccardo Chailly e tutti gli artisti e i lavoratori del Teatro. “Luca Targetti – si legge – è stato Responsabile delle compagnie di canto del Teatro alla Scala per tredici anni a partire dal 1997 e poi Responsabile dei rapporti internazionali dell’Accademia prima di tornare con successo all’attività di agente con cui aveva iniziato la carriera. La sua competenza e sensibilità, la diplomazia e il senso dell’umorismo, la sempre limpida correttezza e generosità hanno fatto di lui un punto di riferimento per direzioni artistiche, artisti celebri e giovani talenti che ha accompagnato nei primi passi della carriera, ma anche per tutti coloro che lavorando in teatro hanno apprezzato insieme la sua professionalità e la sua allegria”.