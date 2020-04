Incidente a Guidonia: muore ragazzo di 25 anni schiantandosi in auto contro il muro.

Tragedia a Guidonia: nel pomeriggio di giovedì 9 aprile è morto il giovane Riccardo Mattei, a causa di un incidente stradale. Aveva solo 25 anni. Inutili i soccorsi di vigili del fuoco e 118, intervenuti sul posto per cercare di salvare il ragazzo.

Incidente mortale a Guidonia

Alle porte di Roma si è consumata una tragedia, dove ha perso la vita un giovane ragazzo di soli 25 anni. Riccardo Mattei era alla guida della sua auto, una Lancia Y di colore bianco. Mentre percorreva via di Montecelio, a Guidonia, il ragazzo avrebbe sbandato, finendo per schiantarsi contro un muro. Ancora incerte le cause dell’improvviso sbandamento dell’auto. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono ora in corso, mentre ci si domanda perché il giovane –nonostante il lockdown imposto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- fosse in giro.

Le strade del comune, infatti, sono deserte da settimane: ciò è un elemento importante nella ricostruzione dell’incidente che, quasi certamente, non è stato causato da altre macchine. L’ipotesi più probabile è quella di un malore, che avrebbe colto il giovane Matteo mentre era alla guida.





Morto 25enne

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i soccorsi. Purtroppo, però, per il 25enne non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere il corpo del giovane dalle lamiere, per poi consegnarlo ai paramedici che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto presenti per i rilievi di rito anche gli agenti della polizia municipale, che hanno svolto le verifiche necessarie e che indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Terminati gli accertamenti di rito, la salma è stata trasferita in obitorio. Tantissimi i messaggi di cordoglio; Matteo lascia i genitori e la sorella.