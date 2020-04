È riuscito a sconfiggere il coronavirus a 101 anni, ma nonno Alberto si è dovuto arrendere alla vecchiaia due settimane dopo.

Nonno Alberto dopo aver sconfitto il coronavirus si è dovuto arrendere alla vecchiaia. A 101 anni il cittadino romagnolo si è spento in casa propria. Quindici giorni fa la grande notizia: nonostante l’età avanzata, era riuscito a combattere e sconfiggere il coronavirus. Giovedì notte, dopo aver spento le 101 candeline sulla torta di compleanno, ha raggiunto l’eterno riposo: è morto in casa sua, con i suoi affetti più cari. A riportare la notizia del decesso di nonno Alberto sono i quotidiani romagnoli. L’anziano signore era diventato famoso qualche giorno fa proprio per la sua vittoria contro il coronavirus. La vicesindaca di Rimini, lo scorso 26 marzo, aveva dato notizia delle sue dimissioni dall’ospedale Infermi.

Nonno sconfigge il Coronavirus a 101 anni

Nonno Alberto, classe 1919, è morto accanto a moglie e figli. “Non era da solo quando è successo – racconta una nipote alla stampa locale – ed è riuscito a salutare anche noi nipoti, facendo ‘ciao’ con la mano in videochiamata”.

Un’altra nipote, Elisa, aggiunge: “L’hanno indebolito e affaticato. Ha lottato fino all’ultimo istante e quando si è reso conto che le forze lo stavano lasciando, giovedì, ha chiamato uno a uno tutti i suoi nipoti, aiutato da uno dei figli, per salutarli. Quando è andato via non era da solo.

Nonno Alberto ha vissuto di tutto, come ricordava il vice-sindaco di Rimini qualche settimana fa: “Guerre, fame, dolore, progresso, crisi e resurrezioni. Valicata la barriera centenaria il destino gli ha messo davanti questa nuova sfida, invisibile e terribile allo stesso momento. La scorsa settimana è stato ricoverato al nosocomio di Rimini, essendo positivo al test Covid-19. In pochi giorni è diventato ‘la storia’ anche per i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario. E ce l’ha fatta”.

Alberto già lo scorso anno era diventato celebre nella sua Rimini: per la festa dei 100 anni era stato festeggiato dalla numerosa famiglia con una grande festa, a cui aveva partecipato anche uno degli assessori della Giunta romagnola.