Cast Bolzonella supporta la lotta al COVID-19: ogni 100 mascherine importate (sia chirurgiche che FFP2), 10 sono donate. L'Azienda ospedaliera universitaria di Padova ne ha già ricevute 20 mila e l’obiettivo è di arrivare a donarne 1 milione.

Oltre 160 mila contagiati e circa 20 mila decessi. L’emergenza COVID-19 sta colpendo la popolazione italiana e mette in difficoltà, oltre al sistema sanitario nazionale, anche le aziende “essenziali” costrette a fare i conti con la scarsità di dispositivi di protezione individuale.

Il nuovo sito di Cast Bolzonella per l’acquisto di mascherine, guanti e gel igienizzante

Per supportare chi deve continuare a garantire i servizi essenziali secondo il DPCM del 10 aprile, Cast Bolzonella – azienda specializzata dal 1970 nella produzione e vendita all’ingrosso di abbigliamento da lavoro professionale e divise da lavoro – ha deciso di contribuire al rifornimento di mascherine e altri DPI necessari alla prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro.

Mascherine chirurgiche e FFP2, guanti monouso in nitrile e gel igienizzante per mani sono adesso disponibili su www.antinfortunistica-dpi.it, il nuovo sito creato ad hoc da Cast Bolzonella. Attraverso questo portale, pensato per aziende e farmacie, è possibile acquistare all’ingrosso i DPI, che ad oggi risultano quasi introvabili.

I datori di lavoro sono tenuti a garantire la sicurezza dei dipendenti. Tali dispositivi di protezione individuale sono necessari per permettere ai lavoratori lo svolgimento delle mansioni, riducendo il rischio di essere esposti al virus e di trasmetterlo ai propri cari

Ogni 100 mascherine importate, 10 vengono donate: un impegno concreto

Il personale sanitario e i volontari si scontrano ogni giorno con le problematiche causate dal coronavirus. La carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) mette a repentaglio la loro salute, quella delle loro famiglie e dei cittadini.

Oltre alla creazione di www.antinfortunistica-dpi.it, Cast Bolzonella supporta la lotta al COVID-19 con la donazione di mascherine all’Azienda ospedaliera universitaria di Padova e alla Protezione Civile: ogni 100 mascherine importate (sia chirurgiche che FFP2), 10 sono donate. L’ospedale ne ha già ricevute 20 mila e l’obiettivo è di arrivare a donarne 1 milione.

Un’iniziativa che arriva da un’azienda (con sede a Vigonza) fatta di persone prima che di professionisti. Grazie ad entusiasmo e creatività, il team guidato da Denis Bolzonella ha raggiunto importanti traguardi nei decenni di attività, trasformando una piccola impresa a conduzione familiare, in un’azienda strutturata e dotata di uno studio stilistico, dove nascono abiti da lavoro che portano nel mondo la qualità del vestire italiano.