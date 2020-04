Un cane ha raggiunto il suo padrone nell'ospedale in cui era ricoverato con coronavirus: quest'ultimo però era deceduto.

Non vedendo rincasare il suo padrone, trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa con il coronavirus, un cane si è messo sulle sue tracce raggiungendo la struttura: purtroppo però l’uomo, ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni, nel frattempo è deceduto e il pastore tedesco verrà adottato da un membro della sua famiglia.

Coronavirus: cane va dal padrone ricoverato

A raccontare la storia di Stella, questo il suo nome, è stata la pagina Facebook Sportello Tutela Animali. Dopo aver postato una sua foto, i gestori hanno raccontato che per giorni ha aspettato che l’uomo che anni prima l’aveva trovata e adottata tornasse a casa. Vedendo che, con il passare dei giorni, la situazione non cambiava, si è così diretta sui passi del principale policlinico della provincia di Pisa.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: i cani possono essere addestrtati per fiutare l’infezione?

Qualcuno l’ha infatti trovata stremata nei pressi della struttura ospedaliera dove sperava di poter rivedere il padrone.

Ma purtroppo niente lieto fine: poco prima lui era andato incontro alla morte. A quel punto l’associazione di tutela degli animali ha fatto un appello affinché qualcuno la adottasse, descrivendola come “dolcissima con gli umani“. In poco tempo è riuscita a trovarle un nuova famiglia, come hanno scritto qualche giorno dopo.





Queste le sue parole: “Stella avrà una nuova famiglia! Verrà adottata da un parente del padrone defunto, che si è proposto di occuparsi di lei offrendole una nuova casa e l’affetto di cui ha bisogno, ora più che mai“.