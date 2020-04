I gestori degli stabilimenti di Lignano Sabbiadoro si preparano alla stagione estiva iniziando i lavori sulla spiaggia.

Lignano Sabbiadoro si porta avanti e ha dato avvio ai lavori in spiaggia in previsione della stagione estiva: ancora non saranno note le modalità con cui si andrà al mare nei tre mesi più attesi dell’anno ma i gestori della località balneare

Lavori in spiaggia a Lignano Sabbiadoro

“Siamo felici di potervi annunciare che oggi Lignano Sabbiadoro Gestioni ha ufficialmente ripreso i lavori in spiaggia. Il nostro personale é al lavoro in sicurezza affinché l’arenile possa essere pronto ad accogliervi non appena l’emergenza sarà terminata!“. Così i gestori della pagina social hanno annunciato di aver iniziato i lavori per sistemare e allestire l’arenile in modo che possa essere pronto per accogliere al meglio i turisti.

Mancando ancora qualche mese all’avvio della stagione estiva, ancora non si sa al 100% se sarà consentito recarsi negli stabilimenti balneari né con quali modalità.

Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di porre dei plexiglass intorno ad ogni ombrellone in modo che i clienti siano distanziati gli uni agli altri e non si creino assembramenti. Sarà poi da vedere come comportarsi invece per le spiagge libere e per evitare che si crei ressa a riva e in acqua.

Nonostante alcuni bagnini siano pessimisti sulla prossima stagione, alcuni politici stanno già chiedendo che il governo preveda un bonus vacanze per chi deciderà di trascorrerle in Italia. Un modo per cercare di rilanciare il turismo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria.