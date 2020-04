EasyJet sta pensando a come ripartire garantendo le norme di sicurezza in chiave coronavirus, ipotizzando l'eliminazione del posto centrale.

La compagnia di voli britannica EasyJet sta pensando a possibili soluzioni per come ripartire nella fase 2 garantendo le norme di sicurezza in chiave coronavirus. Spunta l’ipotesi dell’eliminazione del posto centrale, per altri competitor scelta discutibile.

Coronavirus EasyJet: eliminazione del posto centrale?

Le principali compagnie di voli si stanno già operando per trovare possibili soluzioni che possano allinearsi con le norme di sicurezza che il mondo del lavoro dovrà garantire in chiave coronavirus nella fase 2. Tra queste EasyJet ipotizza un possibile addio al posto centrale sugli aerei.

Una soluzione semplice ma che di fatto garantirebbe la giusta distanza sociale tra i passeggeri. Inoltre, i dati prevedono una vendita di biglietti ridimensionata, visto che molta gente non vorrà o potrà viaggiare, quindi l’ipotesi dell’eliminazione del posto centrale della compagnia britannica non andrebbe neanche ad inficiare sul numero di possibili passeggeri.





Scelta sostenibile?

“La nostra ipotesi è che il numero dei passeggeri non tornerà alla normalità all’inizio, il che significa che avremo l’opportunità di eliminare il posto intermedio.

Ma si tratterebbe solo di una fase iniziale e nessuno sa per quanto tempo quella fase durerà”, ha spiegato l’amministratore delegato Johan Lundgren, aggiungendo che la compagnia sta anche “esaminando vari programmi di disinfestazione sull’aereo“.

La principale competitor Ryanair, compagnia irlandese, invece, non prende nemmeno in considerazione l’ipotesi. “Eliminare il posto centrale sarebbe irrimediabilmente inefficace. Diventerebbe spesa insostenibile per le compagnie aeree“, ha commentato l’amministratore delegato Michael O’Leary.