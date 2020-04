Lite tra famiglie a Vigevano, si sfiora la tragedia. Colpiti dall'acido due bambini di 3 anni e mezzo e 9: trasportati in ospedale non sono gravi.

Tragedia sfiorata a Vigevano, dove una lite tra vicini ha coinvolto due bambini colpiti con dell’acido. I due, uno di 3 anni e mezzo e l’altro di 9, sono stati portati in ospedale, dove però non risultano in pericolo di vita.

Lite a Vigevano

Una lite tra due famiglie a Vigevano ha rischiato di trasformarsi in un dramma nel pomeriggio di domenica 19 aprile. A farne le spese sono stati due bambini di 3 anni e mezzo e 9, colpiti da una sostanza corrosiva contenente acido spruzzata da una donna, e contenuta in un prodotto usato per sturare gli scarichi.

La più piccola sarebbe stata trasportata dalla Croce Rossa all’ospedale Niguarda di Milano, mentre per soccorrere il bambino è intervenuto un elicottero del 118 che lo ha trasportato alla Croce Azzurra dell’ospedale di Vigevano, anche se all’inizio avrebbe dovuto essere trasportato a Bergamo.

I due piccoli, che hanno riportato delle ustioni, non sarebbero però gravi.

La ricostruzione della vicenda

La donna che avrebbe colpito con l’acido i due bambini sarebbe una 27enne egiziana che, come per l’altra famiglia, è stata denunciata a piede libero per lesioni aggravate, poiché incinta. Secondo la ricostruzione, quest’ultima avrebbe utilizzato uno sgorgante per wc composto al 98% d’acido solforico: durante la lite avrebbe spruzzato la sostanza contro un connazionale 30enne, vicino del piano di sotto, che sarebbe riuscito a spostarsi in tempo. Dietro di lui, però, i suoi due figli, che sarebbero stati raggiunti al collo, braccia, gambe e volto da numerosi schizzi, riportando delle ustioni non estese ma anche di terzo grado. L’incidente, avvenuto intorno le 14.45, si è verificato in un caseggiato di strada San Marco 6, nella periferia della città.