Come a Bergamo, gli ospedali di Parigi sono talmente pieni per via del Coronavirus da non avere più posti in rianimazione.

A Parigi il Coronavirus colpisce duramente il sistema sanitario, tanto che gli ospedali sono stracolmi e i posti letto in rianimazione esauriti. Come accade in Lombardia, Regione italiana più colpita dalla pandemia, anche nella metropoli francese la situazione si fa emergenziale.

Ospedali pieni a Parigi

La comunicazione è stata diffusa dall’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, che ha parlato di 870 pazienti ricoverati presso il reparto di terapia intensiva: il massimo della capienza consentita dalla struttura. Stessa situazione anche nella zona in cui si trova Parigi, Ile-de-France, dove sono circa 2mila i soggetti che si trovano in rianimazione.

Il quotidiano francese Les Echos ha riportato la previsione di una fonte vicina al Ministero della Salute, che parla di una curva dei contagi simile a quella italiana, con circa 10 giorni di scarto.

La Regione dell’Ile-de-France, pertanto, potrebbe diventare a breve la nuova Lombardia, condividendo la stessa triste sorte di New York, afflitta da innumerevoli casi di Coronavirus.

Coronavirus, in Francia numerosi casi

In Francia ci sono 52,836 casi positivi al primo aprile 2020, con 3,532 morti e 9,522 guariti. Nella giornata del 31 marzo, in particolare, si è registrato il maggior incremento di decessi: 499 in sole 24 ore.

Nonostante le misure adottate dal Governo per contenere il contagio, secondo il Ministro dell’Interno Christophe Castaner, sono state eseguite 359mila denunce per violazione della quarantena. Ora, la situazione è talmente grave che si spera possa dissuadere i francesi dall’uscire di casa.