Mentre cammina per strada, Kara vede un pettirosso ferito. Lo prende con se e lo cura. Da quel momento tra i due nasce una meravigliosa amicizia.

Il pettirosso si trovava in difficoltà e per questo Kara decide di curarlo amorevolmente. Lo raccoglie vicino casa e dopo diversi giorni di degenza, il piccolo torna dalla sua famiglia ma senza dimenticarsi dell’aiuto ricevuto: inizia così una bellissima amicizia.

Cura il pettirosso ferito e nasce un’amicizia

Una storia che ha dell’incredibile, quella tra Kara e il suo pettirosso, Squeaker. La giovane si trovava in giro con il suo cane, quando da lontano intravede il piccolo volatile mentre viene ferito da un grande corvo. La vicenda inizia proprio qui, nel momento in cui Kara decide di aiutare l’uccellino indifeso. “Le sue ali non erano messe molto bene – racconta la ragazza – non tentava di volare via”. L’aiuto è stato quindi decisamente apprezzato da Squaker, che per oltre una settimana ha lasciato che Kara si prendesse cura di lui.

Solo dopo diversi giorni, l’animaletto, recupera le forze e per questo riesce a tornare dalla sua famiglia.

Dopo le attente cure, Squaker ha iniziato a riprendersi e a volare sempre più in alto. Certo, la sua casa non è così lontana da quella di Kara e per questo il loro rapporto continua ad essere forte. Ogni volta che la ragazza esce in giardino, il volatile spunta fuori dall’albero nel quale vive e le atterra su una spalla. Rimane così per qualche minuto e poi ritorno al sicuro, nella sua casa.





Da una semplice cura verso un pettirosso ne è nata così un’amicizia bellissima e profonda. Una storia questa che ha molto da insegnare, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’epidemia di Covid-19.

Stare attenti a chi è più debole è una personale scelta, ma forse anche un dovere. Di certo, l’affetto di Squaker nei confronti di Kara non può che ricordarci quanto possa essere gratificante dare una mano a chi ne ha più bisogno.