Dopo essere guarito dal coronavirus, la Iena Alessandro Politi ha scelto di donare il suo plasma al San Matteo di Pavia.

L’inviato de Le Iene Alessandro Politi, rimasto positivo al coronavirus per quasi 50 giorni, è finalmente guarito e ha deciso di donare il suo plasma all’ospedale San Matteo di Pavia. Dopo aver svolto il test sierologico per accertarsi di esserne idoneo, questa è stata la sua “massima espressione di libertà dopo la quarantena“.

Alessandro Politi è guarito e dona il plasma

Un gesto che ha definito il più bello della sua vita e che lo ha reso orgoglioso e felice. Quella con il plasma sembra infatti essere una terapia efficace per sconfiggere l’infezione, tanto più il suo che, essendo guarito da poco, è ancora ricco di anticorpi che con il tempo svaniscono. Secondo gli studi circa 700 millilitri di plasma iniettati nei pazienti infetti possono servire per salvare due persone.

Per fare in modo che sempre più persone vengano a conoscenza di questa possibilità, ha deciso di rendere pubblica la sua donazione facendo giungere nella struttura ospedaliera le telecamere delle Iene. Ha anche spiegato come funziona il procedimento, del tutto analogo a quello di una normale donazione di sangue.

L’unica differenza, che lo rende più sopportabile, è che insieme al prelievo viene iniettata una soluzione fisiologica grazie a cui non ci si sente spossati.

“Lo consiglio come terapia, perché infonde una grande gioia. L’amore per il prossimo è una parte fondamentale del mio carattere e credo sia importante offrire modelli positivi, soprattutto ai giovani“, ha aggiunto Alessandro.