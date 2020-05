All'età di 84 anni è morto il cardinale Renato Corti, vescovo della diocesi di Novara dal 1990 al 2011 e vicepresidente della Cei dal 2000 al 2005.

È morto all’età di 84 anni compiuti lo scorso 1° marzo il cardinale Renato Curti, vescovo di Novara per quasi 21 anni e vicepresidente della Cei per l’Italia settentrionale dal 2000 al 2005. Uomo di profonda cultura e umanità, il cardinale Corti ha svolto la sua opera pastorale quasi sempre a cavallo tra il Piemonte e la natia Lombardia, dove nacque nel 1934 e dove mosse i primi passi all’interno delle gerarchie ecclesiastiche a partire dagli anni ’50.



Morto il cardinale Renato Corti

Nato a Galbiate, in provincia di Lecco, nel 1934, il cardinale Corti entra nei seminari arcivescovili di Milano all’età di 11 anni, venendo nominato presbitero nel 1959 per mano dell’allora arcivescovo meneghino Giovanni Battista Montini. A seguito dell’ordinazione diventa vicario parrocchiale presso l’oratorio di Caronno Pertusella, in provincia di Varese, fino al 1967 per poi essere nominato educatore del collegio arcivescovile di Gorla Minore, dal 1967 al 1969 e padre spirituale nella sede di Saronno del Seminario teologico di Milano.

Nel 1980 viene nominato dall’arcivescovo Carlo Maria Martini vicario generale per l’arcidiocesi di Milano, mentre dal 13 novembre dello stesso anno è anche protonotario apostolico soprannumerario. La nomina a vescovo arriva l’anno successivo da parte di Papa Giovanni Paolo II, con consacrazione avvenuta nel giugno del 1981 sempre da parte dell’arcivescovo Martini.





Il 19 dicembre del 1990 viene nominato vescovo della diocesi di Novara, carica che manterrà ininterrottamente fino al 24 novembre del 2011, quando rinuncia per raggiunti limiti di età rimettendo la nomina nelle mani di Papa Benedetto XVI. Nel 2015 viene scelto da Papa Francesco come esecutore delle meditazioni per la Via Crucis di quell’anno, mentre nel 2016 il pontefice lo crea cardinale nel concistoro del 19 novembre.