Morta nel sonno stroncata da un malore a 24 anni: era incinta di 3 mesi

Anna Morici è morta nel sonno a 24 anni: la giovane, incinta di tre mesi, sarebbe stata stroncata da un malore improvviso.

Tragedia nel casertano, precisamente a Val d’Assano, frazione del comune di Rocchetta e Croce, dove una ragazza di 24 anni è morta nel sonno stroncata da un malore. Anna Morici, questo il nome della vittima, era incinta di tre mesi.

Morta nel sonno a 24 anni

L’episodio si è verificato nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio 2020. Ad accorgersi del dramma è stato il marito che al suo risveglio l’ha trovata cianotica e ha immediatamente chiamato i soccorsi cercando di rianimarla nell’attesa che arrivassero. I sanitari del 118 non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso. La prima ipotesi è che Anna sia rimasta vittima di un malore improvviso mentre dormiva, cosa che le ha impedito di chiedere aiuto.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine e il magistrato di turno che ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per arrivare a capire la reale causa della morte della giovane e del bimbo che portava in grembo.

Il suo corpo si trova ora all’istituto di medicina legale del Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Intanto si stano facendo altri accertamenti per capire se la ragazza soffrisse di qualche patologia pregressa che possa averla condotta al decesso. Prima del via libera per i funerali si dovranno portare a termine tutte le analisi sul suo corpo.

Costei, originaria della Sicilia, si era da poco da poco trasferita in provincia di Caserta dove conviveva insieme al marito. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti gli abitanti della piccola frazione in cui abitava e l’intera provincia.