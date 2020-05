L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 25 maggio a Roma, alla fermata metro Spagna.

Grave incidente a Roma alla fermata metro Spagna: un uomo è rimasto gravemente ferito ed è finito in ospedale in codice rosso. L’impatto si è registrato nella serata di lunedì 25 maggio: coinvolto un uomo asiatico, mentre restano da chiarire le dinamiche del grave incidente metro. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti grazie alle testimonianze dei presenti, si trovava sulla banchina in direzione Anagnina. Improvvisamente è finito sui binari – ancora da chiarire per un gesto volontario o per aver perso l’equilibro – ed è stato travolto dal treno in arrivo. Il macchinista del mezzo non ha potuto frenare travolgendo il malcapitato contro il muro della galleria.

Roma, incidente nella metro Spagna

Nella stazione metro Spagna di Roma sono subito arrivati i soccorsi con il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo prima di riuscire a estrarre l’uomo gravemente ferito che adesso si trova ricoverato, al San Camillo, in codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi a causa del violento impatto con il convoglio. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri. La fermata metro Spagna di Roma è stata riaperta solamente nella mattinata di martedì 26 maggio.





La circolazione, infatti, nella serata del 25 maggio è stata interrotta come comunicato dal profilo Twitter di Atac: “La stazione Spagna è chiusa e la circolazione lungo la linea A sospesa, a seguito dell’investimento nella tratta tra Battistini e Termini, in entrambe le direzioni, per permettere le operazioni di recupero e soccorso”.