Suicidio nell’ospedale di Pescara: morto uomo di 53 anni

Si lancia dalla finestra dell'ospedale e muore sul colpo, il dramma a Pescara.

Un uomo di 53 anni è morto dopo essersi gettato da una finestra dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, in Abruzzo. Il dramma è avvenuto nella mattinata di oggi, 27 maggio, e, secondo molte testate della stampa locale non ci sarebbero dubbi sul fatto che si tratti di suicidio. Il 53enne era residente a Santa Teresa di Spoltore ed era ricoverato dal 14 maggio scorso nella struttura ospedaliera per motivi che non sono stati chiariti.

Suicidio nell’ospedale di Pescara: morto 53enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe compiuto il gesto intorno alle 7 del mattino. Si sarebbe lanciato da una finestra del settimo piano, precipitando dunque da diverse decine di metri, e sarebbe morto sul colpo a causa del forte impatto con il terrazzo al primo piano sul terrazzato dell’accettazione, nella zona dell’ingresso principale del nosocomio.





Le indagini della polizia

Sul posto sono giunte la Squadra Volante, la Scientifica e il medico legale che, dopo aver riscontrato la morte dell’uomo, hanno avviato le necessarie indagini per chiarire come si siano svolti i fatti. Una prima analisi effettuata dalla polizia ha portato la stessa a considera l’ipotesi del suicidio come la più plausibile. Nell’ultimo periodo il cinquantatreenne era infatti apparso stressato e molto giù di morale, forse anche per le sue condizioni di salute, e questo potrebbe averlo spinto a compiere il drammatico gesto. La salma dell’uomo è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale di Pescara.