Regione Lombardia ha reso noto noto il bilancio dei casi di coronavirus registratisi nella giornata di domenica 31 maggio 2020.

Come di consueto, anche nella giornata di oggi gli amministratori locali hanno diramato il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a domenica 31 maggio 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 21′ casi positivi, 33 decessi e 990 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia a 88.968 contagi totali, 16.112 morti e 51.860 guariti in tutta la regione.