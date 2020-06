Uccide l’amico con una roncola dopo un litigio: dramma a Brescia

Prende la roncola e si scaglia contro l'amico uccidendolo, la lite finita in tragedia di Brescia.

Un 59enne, Vincenzo Arrigo, è stato ucciso da un suo amico a colpi di roncola al termine di un violento litigio. È accaduto nella notte tra il 1 e il 2 giugno a Esine, in Vallecamonica, in provincia di Brescia. I carabinieri, prontamente intervenuti sul luogo dell’omicidio, hanno poco dopo fermato un 53enne, Bettino Puritani, convivente della vittima e proprietario dell’abitazione dove è avvenuto il delitto. La vittima era stata allontanata dalla famiglia per maltrattamenti sulla moglie ed era ai domiciliari a casa dell’amico che gli aveva dato ospitalità. Qualcosa, nel frattempo, dev’essere cambiato tra di loro, tanto che ora chi lo aveva aiutato è accusato di omicidio. Puritani sarà interrogato nel pomeriggio di oggi, 2 giungo, dal sostituto procuratore Paolo Savio, titolare dell’inchiesta.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti messa a punto dai carabinieri, l’omicidio sarebbe stato frutto di una violenta lite avuta tra i due amici durante la notte scorsa.

Per le forze dell’ordine il delitto è avvenuto in un contesto di grande degrado e si spera che il proprietario di casa con le sue dichiarazioni possa portare a conoscenza degli inquirenti le motivazioni che lo avrebbero spinto ad uccidere l’amico utilizzando l’attrezzo agricolo.





La comunità del piccolo paese in provincia di Brescia è naturalmente sotto choc avendo appreso questa mattina di una storia degna di un film dell’orrore, avvenuta però a pochi passi dal cancello di casa loro.