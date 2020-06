Tragico incidente stradale a Verano Brianza. Una ragazza di 25 anni è morta sul colpo, il conducente dell'automobile sottoposto all'alcol test.

A Verano Brianza, in provincia di Monza, una ragazza di 25 anni è morta sul colpo in seguito a un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno. L’impatto con l’automobile è stato violento: la ragazza è stata sbalzata per diversi metri. I soccorsi hanno potuto solamente constatare il decesso della ragazza. Il conducente del veicolo è stato sottoposto all’alcol test.

Incidente stradale a Verano Brianza

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 3 giugno, in via Comasina a Verano Brianza. Una Volkswagen Golf ha letteralmente travolto una ragazza di venticinque anni, sbalzandola con violenza sull’asfalto in seguito all’urto. Sono subito accorsi gli aiuti del 118 giunti in via Comasina con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Ma l’intervento non si è nemmeno concluso con il trasporto del corpo in ospedale, dal momento che per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Alcol test per l’automobilista

Il conducente dell’auto che ha investito la ragazza è un uomo di 32 anni. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Seregno e la polizia locale, i quali hanno subito sottoposto l’uomo al test dell’etilometro per constatare se si fosse messo al volante ubriaco. I risultati sono stati affidati ai militari. Restano solamente da capire le dinamiche dell’incidente e la responsabilità dell’automobilista.





Sempre ai militari spetterà il compito di valutare quali provvedimenti prendere nei confronti del 32enne.