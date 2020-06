Dopo gli eventi dello scorso 12 novembre in serata è tornata l'acqua alta a Venezia, con una marea che ha raggiunto i 115 centimetri di altezza.

A distanza di quasi sette mesi dagli eventi dello scorso 12 novembre in serata l’acqua alta è tornata a invadere la laguna di Venezia, con una marea che intorno alle ore 22:30 ha raggiunto i 115 centimetri di altezza sopra lo zero mareografico allagando completamente Piazza San Marco. Poco prima, verso le ore 21, erano state attivate le sirene di allerta alla popolazione con annessa allerta del reparto della Protezione Civile dislocato presso l’isola di Pellestrina.

Venezia, torna l’acqua alta

L’eccezionale acqua alta fuori stagione è stata provocata dalle forti piogge che hanno investito tutto il Triveneto e in particolare la provincia di Venezia nella giornata del 4 giugno.

L’ultima acqua alta verificatasi nel mese di giugno risale infatti al 2002, quando la marea raggiunse i 121 centimetri. È da menzionare inoltre il fatto che in questa stagione non è attivo il servizio di posa delle passerelle nel centro cittadino, sospeso fino al 15 settembre.

L’acqua alta di questa sera, che ha raggiunto il livello massimo in mare con 119 centimetri di altezza, è comunque nettamente inferiore alla “aqua granda” verificatasi nello scorso novembre, quando il livello delle acque della laguna crebbe fino a raggiungere l’altezza record di 187 centimetri a Punta della Salute (il secondo livello più alto della storia dopo la storia acqua alta del 1966) e comportando gravissimi danni per tutta la città di Venezia, per la quale venne disposto lo stato d’emergenza.