Succede a Modena: i tre militari dovranno rispondere dell'accusa di peculato.

Tre militari di Modena sono indagati per aver rubato uno zaino a un uomo fermato inizialmente per un controllo. Il caso, accaduto nella provincia emiliana, è reso noto dalle cronache locali. Durante un controllo in strada, infatti, tre militari, operativi a Modena, hanno fermato uno straniero e gli hanno rubato lo zaino.

Per questo motivo, la Procura di Modena ha avviato un’indagine istruttoria nei confronti dei tre soggetti con l’accusa di peculato. I protagonisti, però, sono stati pizzicati da una volante della polizia, che in quel momento era in servizio nella zona.

Gli agenti, infatti, hanno assistito alla scena avvenuta lo scorso marzo e hanno detto anche di aver visto la vittima, un cittadino nigeriano, che veniva strattonata dai tre militari.

Modena, indagati tre militari

A incastrare i militari indagati per peculato, oltre la testimonianza degli agenti di polizia, anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che sono stati acquisiti per volontà del pm Pasquale Mazzei. Nel video si vede chiaramente uno dei militari – un soldato e due caporal maggiori – scendere dalla camionetta e gettare lo stesso zaino in un cassonetto.





Il malcapitato, un ragazzo originario della Nigeria, ha presentato denuncia per l’accaduto e i tre militari, che hanno ammesso di essersi appropriati dello zaino e dunque di aver commesso un crimine, sono stati al momento interdetti dalla funzione di controllo stradale oltre a essere accusati di peculato.