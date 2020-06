Un uomo ha ucciso l'ex moglie e l'attuale fidanzata in Austria per poi varcare il confine con l'Italia e suicidarsi davanti alla Polizia.

Orrore a Tarvisio, comune in Friuli Venezia-Giulia, dove un uomo si è tolto la vita dopo aver compiuto un duplice omicidio in Austria ai danni dell’ex moglie e di un’altra donna, probabilmente la sua attuale fidanzata.

Uccide ex moglie in Austria e si suicida in Italia

Protagonista della vicenda è un uomo austriaco di 64 anni che nella prima mattina di sabato 6 giugno 2020 ha ucciso fuori da un ristorante di Drobollach am Faaker See (comune di Villach) una 56enne sparando alcuni copi da un’auto. Una scena a cui, secondo la polizia austriaca, avrebbe assistito anche un bambino che ha visto davanti ai suoi occhi la donna crollare sul marciapiede dopo essere stata colpita dal proiettile.

Non prima di aver ucciso a colpi d’ascia anche l’ex moglie, 62 anni, a Wernberg (distretto di Villach-Land). Immediato dunque l’allarme della polizia di confine che ha provveduto a controllare le frontiere attivando posti di blocco sulle autostrade, deviando il traffico e servendosi anche di un elicottero per sorvolare la zona. L’uomo è però riuscito ad entrare ugualmente in Italia perché gli agenti di frontiera per parte austriaca sono soliti controllare le persone in entrata verso la Carinzia e non quelle in uscita.

A quel punto ha raggiunto Tarvisio dove è entrato alla pizzeria al Lepre per bere un caffè insieme ad alcuni conoscenti. Uscito dal locale, si è diretto verso l’auto ma, vedendo arrivare la Polizia di frontiera italiana, avrebbe esploso tre colpi di pistola. Due hanno colpito la sua auto e uno la sua tempia, causandogli una morte sul colpo.