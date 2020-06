Con le previsioni meteo del fine settimana 20-22 giugno si annuncia l'arrivo dell'estate: caldo torrido.

Le previsioni meteo per la settimana dal 22 al 29 giugno non lasciano spazio a dubbi: in Italia sta arrivando la stagione estiva. Con un anticiclone delle Azzorre, infatti, si avrà un forte rialzo delle temperature lungo tutto lo Stivale che porterà il termometro termico a toccare picchi pari ai 30 gradi.

Ma prima, il weekend in arrivo (soprattutto la giornata di sabato 20 gennaio) sarà caratterizzato da rovesci nell’area centro-settentrionale. A conferma di un mese di giugno tutt’altro che benevolo con gli italiani che sono potuti tornare a uscire dopo mesi di lockdown.

Previsioni Meteo del weekend 20-21 giugno

Le previsioni meteo del weekend 20-21 giugno evidenziano le ultime nubi di stagione prima di abbracciare l’estate. Pioggia prevalentemente sulla catena alpina e sulla dorsale appenninica: un vortice anticiclonico sulla Bretagna continua a inviare sulle Regioni centrosettentrionali masse di aria umida e instabile. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Nella giornata di sabato 20 giugno su Alpi e Prealpini potranno formarsi i primi rovesci temporaleschi: rovesci e locali grandinate si diffonderanno su tutto l’arco alpino fino a basso Piemonte, alte pianure lombarde ed emiliane e su gran parte del Triveneto.

Sul resto della Penisola tempo buono e soleggiato.





La situazione migliorerà nella giornata di domenica 21 giugno, prima che l’anticiclone delle Azzorre da lunedì 22 porterà bel tempo su tutto il Mediterraneo.

Dal 22 al 26 giugno

Arriva l’estate dalla prossima settimana. Da lunedì 22 giugno le temperature saranno in netto rialzo in tutta Italia. Giornate soleggiate e temperature in netto aumento. Qualche instabilità residua sulle aree centrali adriatiche, Molise e regioni meridionali tirreniche. Mentre nel resto del Bel Paese prevarranno temperature che toccheranno i 30°C.

Tra martedì 23 e giovedì 25 le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate su buona parte dello Stivale mentre per il fine settimana prossimo aumentano le incertezze anche al Mezzogiorno.