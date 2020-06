Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per essere evaso dalla sua casa di Segrate: perché è stato condannato agli arresti domiciliari?

Emilio Fede è stato arrestato nella serata di lunedì 22 giugno, a Napoli per essere evaso dagli arresti domiciliari: era a cena con la moglie sul lungomare della città campana. Nuovi guai dunque per l’ex direttore del Tg4 che è stato condannato a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby Bis e rischiava di essere l’unico a finire in carcere per i fatti avvenuti ad Arcore.

L’avvocato del giornalista, Salvatore Pino, vista l’età del suo assistito, 88 anni, e alcuni patologie di cui è affetto, aveva chiesto e ottenuto al Tribunale di Sorveglianza di Milano la detenzione domiciliare in quanto il carcere per lui “andrebbe contro il senso di umanità” e da detenuto sarebbe sottoposto ad “una enorme sofferenza”.

Perchè Fede è agli arresti domiciliari?

Come stabilito dal Tribunale, Emilio Fede avrebbe dovuto scontare la pena nella sua casa di Segrate, con una serie di prescrizioni: gli era stato consentito di uscire dall’abitazione per quattro ore al giorno, tra le 10 e le 12 e tra le 16 e le 18, oltre che per comprovati motivi di salute.

Era il 12 ottobre del 2019 e subito dopo la sentenza, l’ex direttore del Tg4 commentava con queste parole la decisione dei giudici: “Chiederò assolutamente la grazia al Capo dello Stato.

Ancora mi si accusa di essere responsabile di aver tentato di far prostituire due ragazze. Nonostante questo, non mi metto a predicare contro la giustizia. Questi domiciliari mi lasciano ampi spazi di vita e sicuramente li rispetterò“. Meno di un anno dopo queste parole assumono quasi una connotazione satirica.