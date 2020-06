Arrestato Emilio Fede a Napoli: ha evaso i domiciliari.

Il giornalista Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione. L’ex direttore del Tg4 stava cenando con la moglie, Diana De Feo, in un ristorante del lungomare, per festeggiare il suo 89esimo compleanno che ricorre nella giornata di mercoledì 24 giugno.

Sei carabinieri in borghese sarebbero piombati nel ristorante dove si trovava invitandolo a far rientro presso l’hotel ove stava alloggiando.

Stando alle prime informazioni – seppur frammentarie -, l’arresto di Emilio Fede sarebbe avvenuto nella serata di lunedì 22 giugno. I militari gli avrebbero consegnato la richiesta del magistrato di Milano in cui il giornalista viene considerato latitante per evasione.

Arrestato Emilio Fede

Le accuse nei confronti dell’ex direttore del Tg4 sono molto pesanti: Emilio Fede, infatti, non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese e, scaduti i 7 mesi di domiciliari, si sarebbe messo in viaggio verso Napoli dopo aver informato i carabinieri di Segrate. Il giornalista, invece, deve finire di scontare la pena con altri 4 anni di servizi sociali.



Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, comunque, attualmente Emilio Fede si troverebbe bloccato nella sua camera di albergo a Napoli in attesa di capire cosa voglia fare il giudice. L’ex direttore del Tg4 aveva in programma di far rientro a Milano nella giornata di giovedì 25 giugno.