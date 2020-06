Chiesto dal procuratore generale della Cassazione Salvi il processo disciplinare per Palamara e altri 9 magistrati.

Nuovi sviluppi nella vicenda legata al caso dell’ex pm romano Luca Palamara accusato, insieme ad altri nove magistrati collegati alla riunione sulle nomine all’Hotel Champagne, di interferenza nell’esercizio delle attività di organi costituzionali dal procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, che ha chiesto il processo disciplinare.

Il titolare dell’azione disciplinare ha chiuso la prima fase dell’istruttoria e ora sarà il Consiglio Superiore della Magistratura a valutare – al termine di una sorta di processo pubblico – se meritano la sanzione prevista per quello di cui sono accusati.

Palamara: chiesto processo disciplinare

Come detto, oltre a Luca Palamara, a finire davanti al tribunale delle toghe ci sono altri 9 magistrati.

Si tratta di cinque ex consiglieri del Csm, dimessisi dopo lo scandalo, ovvero Antonio Lepre, Luigi Spina, Gianluigi Morlini, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli; l’ex pm della Dna Cesare Sirignano; l’ex pm di Roma Stefano Rocco Fava e due magistrati segretari del Csm (per uno di questi la richiesta di giudizio disciplinare è già stata avanzata in precedenza). Anche per Cosimo Ferri, magistrato in aspettativa ora in parlamento con Italia Viva, è stato richiesto il processo disciplinare.

Il Csm dovrà ora avanzare alla Camera la richiesta di autorizzazione per utilizzare le conversazioni del deputato intercettate.

“Rischiano anche le sanzioni più gravi”, così il Pg della Cassazione Giovanni Salvi ,rispondendo alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa.