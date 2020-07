Animali e padroni sepolti insieme, la decisione bipartisan del Consiglio Regionale della Liguria.

In Liguria gli animali da compagnia potranno essere sepolti con il proprio padrone. È questo quanto deciso dal Consiglio Regionale in merito alla proposta presentata dai consiglieri Angelo Vaccarezza (Cambiamo!), Fabio Tosi (M5s) e Sergio Rossetti (Pd). Nello specifico le ceneri degli animali da compagnia potranno essere nella tomba dei padroni o in quella di famiglia su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.

Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua. La possibilità del padrone e dell’animale domestico di essere seppelliti insieme è prevista da un articolo della proposta di legge sulla “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali d’affezione”, che è stata approvata con 27 voti a favore e un astenuto dal Consiglio regionale.

Liguria, animali sepolti con il padrone

Il capogruppo del M5s nel Consiglio regionale della Liguria, Fabio Tosi, ha così commentato la sua iniziativa:“I padroni trascorrono molto tempo con gli animali d’affezione, sono i compagni di una vita, autorizzando la loro tumulazione nella tomba del padrone diamo il via a un iter di grande civiltà e sensibilità.

La proposta – ha aggiunto Tosi – è nata dopo aver ricevuto numerose segnalazioni in questi anni, tantissimi cittadini mi hanno chiesto se fosse possibile trovare una soluzione dignitosa alla tumulazione dei loro amici a quattro o due zampe”.

Questo invece il commento della vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale: “Questa iniziativa bipartisan consente alla Liguria di dotarsi di una norma fondamentale, già presente in altre regioni, in relazione ad una materia che ha importanti aspetti non solo sanitari ma anche sociali.

Trovo particolarmente significativi l’articolo sulla cremazione e destinazione delle ceneri, la libertà di scelta dei familiari o aventi titolo sul luogo del commiato e la possibilità di sepoltura insieme al defunto anche delle ceneri del suo animale d’affezione”.