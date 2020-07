Padre e figlia sono morti sul colpo in seguito ad un grave incidente stradale che ha avuto luogo nel tardo pomeriggio a Gatteo a Mare, nel Cesenate

Inutili i tentativi di rianimarli, con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Morti padre e figlia

Nel tardo pomeriggio è avvenuto un incidente mortale a Gatteo a Mare, nel Cesenate. Le due vittime, padre e figlia, rispettivamente di 43 e 13 anni, stavano tornando dal mare ed erano a bordo di uno scooter, quando sono finiti per avere uno scontro frontale contro un camion alla rotonda dei Fienili, sulla via provinciale Rigossa.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti sembra che il maxi scooter, un Yamaha T-Max, fosse in uscita dalla rotatoria e dopo pochi metri è avvenuto il terribile scontro frontale con un autocarro Iveco. Padre e figlia sono morti sul colpo. Sul posto sono giunti i soccorritori che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.





Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno provocato lo scontro frontale tra scooter e camion che ha causato il decesso di un papà e della figlia. Proseguono nel frattempo le indagini da parte della polizia locale dell’Unione Rubicone Mare che ha effettuato gli opportuni rilievi per accertare le reali dinamiche dell’incidente.