L'autore dell'aggressione omofoba a Pescara è un ragazzo di 21 anni, descritto come un giovane con un'infanzia difficile alle spalle.

Grazie al racconto della vittima e del suo compagno e alle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’autore dell’aggressione omofoba che ha avuto luogo Pescara. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, ora denunciato per lesioni personali.

L’autore dell’aggressione omofoba a Pescara

I militari hanno incrociato la testimonianza della coppia con quella di altre persone e, trovando riscontro nei filmati ripresi dalle telecamere della zona di Nave di Cascella, hanno identificato l’aggressore. Il giovane viene descritto come un ragazzo che ha avuto un’infanzia difficile alle spalle, che vive con i nonni, non lavora e non studia. Dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria dell’accusa di lesioni personali con l’aggravante dei motivi abietti o futili.

Insieme a lui c’erano altri sei o sette ragazzi che ora i Carabinieri si impegneranno a trovare. La speranza è che, con la denuncia dell’amico, si facciano avanti spontaneamente. Tra i ricercati c’è anche una ragazza.

I fatti

La vicenda si è svolta nella notte tra il 25 e il 26 giugno sul lungomare di Pescara. Una coppia composta da un ragazzo del posto e da un altro giunto in città per incontrarlo si è imbattuta in un branco di giovani che ha iniziato a rivolgere loro offese e insulti omofobi.

Dalle parole si è in breve tempo passati alle mani e uno dei due ragazzi è stato colpito al volto riportando una rottura della mascella che ha richiesto un intervento chirurgico con prognosi di un mese. Alcuni passanti hanno provato a difendere i due fidanzati e ne è nata una colluttazione. Una volta lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, gli aggressori sono fuggiti.