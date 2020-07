Quattro ragazzi residenti nel luinese giravano in auto pur non essendo affetti stabili, ledendo così le norme anti-Covid: multati dai carabinieri.

Quattro giovanissimi ragazzi giravano per strada nella stessa auto. Sono stati multati dai carabinieri della stazione di Castelveccana (Varese) durante un posto di controllo per lesione delle regole anti-Covid. I militari hanno hanno intimato l’alt a una Citroen C3 che stava percorrendo la strada provinciale in località Pessina di Castelveccana.

Invece di fermarsi dinanzi al posto di controllo, il conducente ha ingranato la marcia, aumentando la velocità e cercando di far perdere le tracce. Tuttavia, i militari non si sono fatti trovare impreparati, riuscendo a rilevare il numero di targa del veicolo.

In 4 in auto: multati per aver leso le regole anti-Covid

Dopo alcune ore di accertamento nella banca dati, i carabinieri sono riusciti a identificare l’intestatario del veicolo.

Di conseguenza, si sono presentati a casa del conducente con il verbale previsto dal codice della strada nei confronti di coloro che forzano un posto di controllo con il loro comportamento alla guida. Ora, la violazione dovrà essere confermata dalla prefettura di Varese. Violazione che, secondo le norme previste dal codice della strada, è di base considerata di grave entità.

Ai carabinieri non è sfuggito, inoltre, che i ragazzi stessero girando senza le mascherine e non rispettando le minime regole di distanziamento.

Proprio per questo motivo, tutti e quattro sono stati sanzionati con una multa di 373 euro, in quanto, pur non essendo affetti stabili, si trovavano a bordo dello stesso veicolo. I quattro diretti interessati sono un minorenne e i suoi tre amici poco più che maggiorenni. I ragazzi risultano essere tutti residenti a Luino.

