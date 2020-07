Tragedia sul lavoro a Napoli: ragazzo di 33 anni muore fulminato. Lascia la moglie e un figlio.

Un altro, triste, incidente fatale sul lavoro. Questa volta la tragedia è successa a Cesa, comune in provincia di Caserta, in Campania. La vittima è un ragazzo di soli 33 anni originario di Giugliano, comune della città metropolitana di Napoli.





In base ad una prima ricostruzione degli eventi, il 33enne era impegnato nell’esecuzione di alcuni lavori di pitturazione all’esterno di una palazzina. Improvvisamente, per ragioni ancora da accertare, è crollato al suolo. La prima ipotesi riguarda la folgorazione: una scossa elettrica l’avrebbe infatti folgorato e ucciso. Ma tutto è ancora da verificare: soltando nei prossimi giorni sarà possibile avere dei riscontri più chiari circa quanto avvenuto in quei terribili momenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Aversa i quali hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di stabilire le esatte cause dell’incidente e capire come si sono sviluppati i fatti.

Fulminato da una scossa a Napoli



La giovane vittima era ormai diverso tempo che viveva nel casertano. Lascia una moglie e un figlio.

A Febbraio 2020, sempre in Campania, a perdere la vita mentre stava lavorando fu un operaio di 58 anni. Si trattò dell’ennesimo incidente sul lavoro alla stazione dei treni di Benevento. L’uomo cadde da un’impalcatura e perse la vita dopo un volo di 4 metri. La tragedia si verificò nella mattinata di lunedì 3 Febbraio, nel corso di alcuni lavori a ridosso dei binari, in via Mura della Caccia.