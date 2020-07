La tragedia si è consumata al lago di Santa Croce a Farra d’Alpago: si tuffa da un pedalò e annega a 28 anni.

La prima domenica di luglio si porta con sé strascichi di tragedie. Non solo una bimba di 9 anni investita sulle strisce davanti gli occhi della madre da un’auto pirata. A Forte dei Marmi, per esempio, un ragazzo di 18 anni si è disperso in mare dopo essersi tuffato dal pontile. E una storia analoga – di cui si conosce già purtroppo il triste epilogo – è capitata a Santa Croce a Farra d’Alpago, lago in provincia di Belluno: un ragazzo di 28 anni si tuffa da un pedalò e non riemerge più.

Tragica fatalità nel bellunese domenica 5 luglio: il giovane, di origini afgane, era in compagnia di altri amici quando si è consumata l’immane tragedia. Il corpo, dopo ore di ricerche, è stato ritrovato intorno alle ore 19:25 di domenica sera, nelle acque del lago di Santa Croce a Farra d’Alpago (Belluno).

Belluno, si tuffa da pedalò e muore

Alla base della morte del giovane, causata da un annegamento in seguito a un tuffo da pedalò, potrebbe esserci un malore che ne ha inibito completamente le forze non riuscendolo a far riemergere dal lago.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, il 28enne di origini afgane si trovava sul posto insieme ad altri tre amici.





Sono stati loro a lanciare l’allarme. Per tutto il pomeriggio, al Santa Croce a Farra d’Apalgo, ci è stato un gran dispiegamento di forze per riuscire a rintracciare il 28enne.

Purtroppo, però, la tragica scoperta domenica nel tardo pomeriggio: il corpo del ragazzo giaceva sulle rive del lago.