Pratica autoerotismo in auto e prova ad adescare 14enne: denunciato

Autoerotismo in auto per adescare 14enne: denunciato un uomo di Lanciano di 61 anni.

Un uomo di 61 anni di Lanciano, in Abruzzo, è stato denunciato per aver tentato di adescare un ragazzina 14enne mentre praticava autoerotismo in auto. Secondo quanto riferito dai carabinieri il 61enne percorreva la Via del Mare a Lanciano (Ch) a bordo della propria vettura.

Vedendo la ragazza camminare sul marciapiede l’uomo si è fermato e, fingendo di dover chiedere un’informazione stradale, ha invitato la ragazza ad avvicinarsi e a salire in macchina proprio mentre lui era con i pantaloni abbassati. I fatti risalgono al maggio scorso, e ora per l’uomo accusato di adescamento di minorenne, il rischio è quello di una pena da uno a tre anni di reclusione.

La ragazza è per fortuna riuscita a scappare e, una volta tornata a casa, ha raccontato tutto ai suoi familiari che hanno immediatamente presentato denuncia. L’uomo è stato identificato grazie ad alcuni elementi che sarebbero stati forniti dalla 14enne stessa e utilizzando i video di alcune telecamere di sorveglianza di privati situate lungo la strada teatro dell’episodio.



I militari, diretti dal capitano Vincenzo Orlando, hanno così potuto individuare la targa del veicolo e, a seguito di riconoscimento fotografico, stabilire l’identità dell’uomo che è stato segnalato alla Procura presso il Tribunale dei minori dell’Aquila. L’uomo è stato anche sanzionato per aver violato le misure anti Covid, ancora in atto in quel periodo. Ulteriori verifiche sono in corso per accertare la sussistenza di eventuali altri casi simili.