Una coppia di esibizionisti si è lasciata andare a effusioni e a un amplesso in spiaggia a Salerno: è stata presa a sassate.

Una coppia di esibizionisti è stata filmata mentre aveva un rapporto in spiaggia a Salerno davanti a famiglie con bambini piccoli, anziani e adolescenti. La maggior parte dei bagnanti ha reagito con semplice indignazione, ma qualcuno ha pensato di fare di più.

Nello specifico un nutrito gruppo di ragazzini ha iniziato a prendere a sassate gli amanti: una reazione violenta che quasi supera in gravità quanto fatto dagli esibizionisti. A documentare tutto e ha diffondere il video è stato un giovane di Salerno.

Salerno, coppia di esibizionisti in spiaggia

Stando a quanto ricostruito da IlGiornale, “la coppia incurante delle tante persone presenti, ha cominciato prima con delle effusioni, sempre più calorose, per poi inscenare un amplesso davanti agli sguardi stupiti dei bagnanti. Alcuni ragazzini, a quel punto, hanno lanciato pietre, una vera e propria sassaiola ai danni dei malcapitati”.

Da segnalare anche le parole del giovane che ha filmato la scena messe a margine del video: “Alla spiaggia libera oltre agli assembramenti ci sono persone che fanno sesso davanti a bimbi e persone anziane. In tutto ciò alcuni ragazzini decidono di colpirli con le pietre. Il degrado non ha più confine, spero che almeno qualcuno dell’amministrazione oltre a gioire delle chiusure dei locali s’interessino all’accaduto. Più passa il tempo e più mi sento preso in giro e stupido”.

Ora che la vicenda ha assunto un peso mediatico importante sarà opportuno che le forze dell’ordini locali facciano chiarezza e che soprattutto vengano individuati i responsabili, siano questi la coppia, resasi protagonista di atti osceni in luogo pubblico, che i lanciatori di sassi.