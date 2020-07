Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell'emergenza coronavirus aggiornato a domenica 19 luglio 2020. Nessun nuovo decesso è stato registrato.

Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a domenica 19 luglio 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 33 casi positivi, 10 decessi e 48 guarigioni/dimissioni mentre nessun decesso è stato riscontrato nelle ultime 24 ore, un dato che non si verificava dallo scorso 21 febbraio.

I dati di oggi portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 95.492 contagi, 16.788 morti e 71.464 guariti.





Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Assieme ai dati generali della regione sono stati diffusi anche quelli relativi alle singole province, che continuano a seguire un’evoluzione stabile in continuità con i giorni precedenti.

In particolare, la provincia con il maggior incremento registrato ad eccezione di quelle di Milano risultano essere quelle di Bergamo e Monza, con 7 nuovi casi ciascuna nelle ultime 24 ore.

Segue Brescia con 6 nuovi casi e Cremona con 3 contagi. Si segnala inoltre un calo dei ricoveri di una sola unità: I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.039, mentre dei 33 nuovi contagi inoltre, 15 risultano debolmente positivi mentre 13 sono stati individuati a seguito del test sierologico.

Oggi in Lombardia non si registra alcun decesso e nelle province di Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio non ci sono casi di nuovi contagi

Quattro province a contagi zero

Nella giornata di oggi sono inoltre presenti quattro province che non hanno registrato alcun contagio nelle ultime 24 ore e cioè quelle di Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio, mentre con un solo contagio in più dall’ultima rilevazione troviamo le provincie di Como, Pavia e Varese.

Registrati 7 nuovi casi a Milano

Per quanto riguarda la città metropolitana di Milano, questa segnala nella giornata di oggi il maggior numero di casi in tutta la regione assieme a Bergamo e Monza con 7 nuovi contagi da coronavirus, di cui 4 relativi al solo capoluogo. Un netto decremento rispetto alla giornata precedente, quando i casi di Covid-19 registrati sono stati complessivamente 24, di cui 11 soltanto a Milano città.