Coronavirus, bagnino positivo a Sabaudia: 5 contagi tra contatti stretti

Cinque contatti stretti del bagnino positivo a Sabaudia sono risultati aver contratto il coronavirus: è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

L’assessore alla Sanità di Regione Lazio ha comunicato che tra i contagi registrati in regione sabato 1 agosto 2020 ci sono anche cinque contatti stretti del bagnino e dipendente del chiosco di uno stabilimento balneare di Sabaudia risultato positivo al coronavirus.

Bagnino positivo a Sabaudia: 5 contagi

Il locale è stato nel frattempo chiuso per permettere la sua sanificazione e attendere l’esito dei tamponi effettuati ai colleghi del ragazzo. L’indagine epidemiologica della Asl, che sta tracciando i contatti del positivo e disponendo i test per i clienti del chiosco, ha portato alla luce cinque contagi tra coloro che sono venuti a contatto con l’infetto. Sempre nella provincia di Latina poi sabato 1 agosto è risultato positivo un uomo di nazionalità indiana individuato ai test sulla comunità Sikh per un totale di 6 casi giornalieri.

La Regine aveva in precedenza ricostruito come si è arrivati all’individuazione del dipendente positivo. Il giovane bagnino, in servizio nella zona della cosiddetta Bufalara sul lungomare di Sabaudia, non si era recato al lavoro per qualche giorno in quanto aveva la febbre. Un sintomo che ha portato i medici ad effettuare ulteriori accertamenti e riscontrare la sua positività al virus.

Di qui poi l’avvio del protocollo sanitario per ricostruire i suoi contatti.

Chiuso un altro stabilimento a Sabaudia

Intanto l’unità di crisi della Regione ha affermato che la Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea di un altro stabilimento della località balneare a causa della positività di un bagnino. Le autorità sanitarie stanno lavorando per tracciare i contatti e sanificare i locali.