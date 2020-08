Cagliari, coppia ha dei rapporti intimi sulla scalinata

Una coppia si è lasciata travolgere dalla passione su una scalinata di Cagliari.

Una coppia si è lasciata travolgere dalla passione su una scalinata a Cagliari, senza il minimo problema. Il fatto è accaduto sulle scalette di Via Spano, che collegano il Castello con Via Manno, ovvero in pieno centro storico. L’ora non era troppo tarda e c’era ancora molta gente in giro, visto che si tratta di una zona molto frequentata anche dai turisti e che siamo in piena estate.

Coppia ha rapporti a Cagliari

In pieno centro storico, in una serata estiva piena di turisti, una coppia di giovanissimi si è lasciata travolgere dalla passione e ha consumato dei rapporti sessuali sulle scalette di Via Spano, che collegano Via Manno al Castello.

Non era piena notte, per cui c’erano ancora persone che passeggiavano, visto che si tratta anche di una zona molto frequentata. La scena è stata subito immortalata dai passanti, che hanno immediatamente tirato fuori i telefonini per fare foto e video.

La coppia sembra non dare peso a quello che succede intorno, alle grida e agli incitamenti che si sentono nel video. Accanto a loro ci sono diversi ingressi di abitazioni e ci sono molte persone che passeggiano. Dopo la coppia che ha registrato un video hard sulla Sella del Diavolo per pubblicarlo su un sito, ci sono altri giovani che mettono da parte le inibizioni per lasciarsi andare in mezzo alla strada.

Questa volta hanno decisamente esagerato, visto che erano in pieno centro storico. Purtroppo per loro, però, la scena è finita su un gruppo Telegram da 200mila iscritti, che hanno potuto vedere le loro imprese.