La coppia, ripresa mentre fa l'amore su una barca al lago di Como, adesso rischia una maxi-multa.

La coppia ha certamente sbagliato, ma i turisti non sono stati da meno violando pesantemente la privacy dei protagonisti. Al largo del Lago di Como, a bordo di una barca, una coppia si è concessa un attimo di passione ma è stata pizzicata dai curiosi mentre aveva rapporti.

I due amanti, completamente senza veli e come mamma li ha fatti, sono stati ripresi con gli smartphone dai turisti che in questi giorni d’estate affollano la zona del lago di Como.





Coppia ha rapporti al Lago di Como

Il video è diventato presto virale: al momento, i due focosi amanti non sono stati identificati.

E dovrebbero sperare che ciò non avverrà mai. Non solo per il ‘danno di immagine’ e la privacy violata, ma anche perché in realtà fare l’amore in luoghi pubblici è un reato da punire con un’ammenda amministrativa.

Hai ragione, infatti io pur avendo le tette e non solo, da mostrare, preferisco lanciare una campagna antiviolenza verso l’uomo postando un video dove un poveraccio su un barcone al largo del lago di Como, è sottoposto ad una manovra salvavita non richiesta da una volontaria. pic.twitter.com/rTyInrvhS2 — Fedifrago DOP Disagiato Oppositivo Provocatorio (@Ciaobelin) July 24, 2020

Un caso simile è avvenuto a metà luglio nelle spiagge di Ravenna dove una coppia, sorpresa mentre si concedeva piaceri reciproci, si è beccata una multa salatissima: 20mila euro in totale (10mila a testa).

Insomma, è bene placare i bollenti spiriti o cercare un posto riservato e privato per evitare di incorrere in pesanti sanzioni. Anche se la storia più ‘assurda’ è del 2019 e arriva dalla Sardegna: tre persone sono state tratte in arresto per atti osceni in luogo pubblico dopo esserci concessi un rapporto a tre davanti a tutti i bagnanti.