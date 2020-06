Il miglior luogo per i rapporti intimi all'aperto resta sempre l'automobile, ma non solo: le preferenze degli italiani.

Rapporti intimi all’aperto, quali sono i luoghi preferiti per momenti di passione in compagnia del proprio partner? Se lo è chiesto “Lelo”, brand leader nel mercato dei giocattoli a luci rosse e amante dei sondaggi per captare i gusti della popolazione.

A essere intervistato è stato un campione composto da 10mila persone per scoprire le loro abitudini quando si parla di rapporti intimi all’aria aperta. A livello globale, l’89% dei partecipanti ha dichiarato di avere avuto almeno un rapporto intimo in macchina e il 23% di questi è di età compresa tra i 31 e i 40 anni. L’Italia si aggiudica il primo posto con il 95% di risposte affermative, seguita dagli Stati Uniti (93%), terzo posto del podio alla Francia con l’82%.

Rapporti intimi all’aperto: le preferenze

Più della metà degli intervistati (56%) ha avuto rapporti intimi sulla spiaggia almeno una volta nella loro vita. Anche in questo caso gli italiani si aggiudicano il primato, con il 72% di amanti che preferiscono la location marittima, seguiti dagli spagnoli (69%). Ma i partecipanti al sondaggio preferiscono ancor di più i rapporti intimi in piscina: il 70% di questi ha infatti provato questa esperienza, particolarmente apprezzata negli Stati Uniti.





All’interno del sondaggio non poteva mancare la domanda sui rapporti focosi nei parchi: il 54% dei partecipanti ha avuto un incontro piccante sul prato di un parco. In questo caso sono gli abitanti della Gran Bretagna a guidare la classifica con il 60%, seguiti dagli olandesi, americani e francesi.

La categoria più interessante e che ha rivelato più sorprese è quella degli amanti del rapporto intimo ad alta quota. A livello globale solo il 9,4% dei partecipanti ha avuto un incontro amoroso in aereo, ma quello che è interessante notare è che di questi, il 27% ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni e il 24% tra i 51 e i 60. A quanto pare i millennials sono meno avventurosi dei più agé.

Qual è la miglior stagione?

Quando si parla di rapporti intimi all’aria aperta, la maggior parte dei rispondenti non si fa certo trovare impreparata portando sempre con sé preservativi e un telo da mettere a terra. Tra i Paesi intervistati, il Regno Unito è quello più spontaneo, il 29% dei britannici ha infatti dichiarato di essersi fatto spesso trasportare dal momento. Altro risultato curioso è rappresentato dal fatto che oltre il 50% dei partecipanti non ha preferenze per quanto riguarda la stagione e circa il 60% non ha preferenze per il momento della giornata.

Infine, la domanda forse più importante tra tutte: perché piace così tanto avere rapporti intimi all’aria aperta? Secondo la maggioranza dei partecipanti è per una questione di emozioni e adrenalina, parere con cui concorda il 72% degli italiani. Ad ogni modo, l’importante è aver sempre con sé le necessarie protezioni.