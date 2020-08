Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dei casi positivi di coronavirus registratisi domenica 2 agosto 2020.

Gli amministratori locali hanno comunicato il bilancio dei contagi da Coronavirus in Lombardia aggiornato a domenica 2 agosto 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 38 casi positivi, 8 decessi e 164 guarigioni/dimissioni. La Regione Lombardia, nel comunicare i dati di domenica 2 agosto, specifica che tra i nuovi positivi 6 sono debolmente positivi e 4 sono stati riscontrati in seguito a test sierologici.

I tamponi eseguiti domenica 2 agosto sono 7.712, per un totale complessivo di 1.316.219.





Coronavirus, il bilancio in Lombardia del 2 agosto

Con queste cifre il numero delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 96.312, quello delle vittime a 16.815 e quello dei guariti/dimessi a 73.676.

Guarite 164 persone per un totale complessivo di guariti/dimessi di 73.676, (72.209 guariti e 1.467 dimessi). Come il bollettino del 1 agosto, in terapia intensiva sono ricoverate 9 persone, gli ospedalizzati non in terapia intensiva sono 153 (-5).

I casi a Bergamo segnano un incremento di +9 mentre a Brescia +4.

La situazione a Milano e provincia

La provincia di Milano ha registrato 10 nuovi casi positivi di cui 5 riscontrati nel capoluogo lombardo. Il primo numero è diminuito di 7 unità rispetto a ieri mentre sono -4 per il secondo dato.

Le provincie con zero casi

Sono due le province che non registrano nuovi casi: Lecco e Pavia. Le province di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Sondrio e Varese hanno comunque registrato incrementi minimi compresi tra 1 e 5 unità.